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"العسومي" يشيد بالبرلمان العربي

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:12 ص
بوابة الفجر
هالة الشحات
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أشاد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، بخطوة توقيع بروتوكول تعاون بين كل من البرلمان العربي ممثلًا في "مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية" ومجلس النواب بجمهورية مصر العربية ممثلًا أيضًا في "معهد التدريب البرلماني".

وأكد على أنها جاءت من منطلق دور ومسؤوليات الطرفين في تنسيق وتوحيد المواقف العربية في إطار المؤسسات البرلمانية الدولية والإقليمية، وتطوير القدرات الذاتية للبرلمانات.

وثمن رئيس البرلمان العربي، الجهود المخلصة التي يقوم بها مجلس النواب المصري في مرحلته الجديدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، مؤكدًا أن مشاركته في الجلسة الثالثة للبرلمان العربي لدور الانعقاد الأول إضافة كبيرة وتأطير للعلاقة وتقوية أواصر التعاون بين مجلس النواب المصري والبرلمان العربي والدفع بها إلى آفاق أرحب.

كما أشاد "العسومي"، بدعم مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الكامل للبرلمان العربي، باعتباره منبرًا يتفاعل مع شواغل الرأي العام للشعوب العربية إزاء مختلف القضايا الحيوية.

وتابع مشدد على أهمية تنسيق المواقف وتوحيد الجهود الدبلوماسية البرلمانية العربية تجاه القضايا العربية الهامة والاستراتيجية في كافة المحافل الإقليمية والدولية لما فيه مصلحة الشعب المصري بصفة خاصة والشعب العربي بصورة عامة.

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العسومى البرلمان العربي

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