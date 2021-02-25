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أجهزة الأمن تضبط 13 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:15 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط (13090) شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وضبط (161) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير (566) مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة الأخيرة)


وجاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.


وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.


فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط (13090) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (12993) شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (97) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.


كما تم تحرير (566) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (161) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات (1061) أرجيلة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.


جارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

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