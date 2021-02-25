روسيا تحكم علي رجل بالسجن لثماني سنوات بتهمة الخيانة العظمي

أفادت وكالة أنباء تاس الروسية أنه حكمت محكمة روسية، اليوم الخميس، على رجل بالسجن ثماني سنوات بعد إدانته بتهمة خيانة الدولة بتهمة تسليم أسرار إلى الصين.





ألقي القبض على فلاديمير فاسيليف (52 عاما) في منطقة زابيكالسكي بسيبيريا بشرق روسيا على الحدود مع منغوليا والصين في أغسطس 2019. وقالت تاس إنه أقر بذنبه في تهمة الخيانة العظمى. وجرت محاكمته خلف أبواب مغلقة ولم تعلن تفاصيلها بسبب طبيعتها السرية.





ونقلت تاس عن مصدر موثوق قوله إن فاسيليف جمع وسلم معلومات تشكل سرا من أسرار الدولة لأجهزة المخابرات الصينية. وتشير القضية إلى التوترات الكامنة وراء مساعي الكرملين لتوثيق العلاقات مع الصين منذ عام 2014، عندما انهارت العلاقات مع الغرب بسبب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.





في العام الماضي، اتهم المدعون العامون عالمًا روسيًا بارزًا بالخيانة بزعم نقل أسرار إلى الصين. تم اعتقال عالم آخر في سيبيريا في أكتوبر الماضي بتهمة نقل التكنولوجيا إلى الصين. وكانت هناك سلسلة من حالات الخيانة في الأشهر الأخيرة.



