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محافظ البحيرة: 55.6 مليار جنيه تكلفة المشروعات القومية بالإقليم (فيديو)
الخميس 25/فبراير/2021 - 11:17 ص
هدى عبدالرازق
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تحدث اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن تفاصيل المشروعات القومية والتنموية العملاقة التي تشهدها أرض محافظة البحيرة، موضحًا أن حجم المشروعات الجارية في محافظة البحيرة تقدر بـ 55.6 مليار جنيه، خلال العامين الماضيين، بخلاف المبادرات الرئاسية الجديدة، وهدية الحكومة للمحافظة التي تكمن في رشيد الجديدة، مؤكدًا: "ستكون فاتحة خير على محافظة البحيرة وستروج للسياحة فيها".
وقال "آمنة"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، إنه سيتم إنشاء مصنع الرمال السوداء في رشيد الجديدة، وإنشاء جامعة أهلية وخاصة في رشيد، بالإضافة لموانيء، بجانب بشائر الخير 4، وكذلك حجم كبير من تطوير الطرق.
وتابع قائلًا: "نستهدف توفير فرص عمل ووحدات سكنية مختلفة للشباب المصري العظيم، كما نعمل على غلق الباب أمام الهجرة غير الشرعية من خلال المشروعات الجارية وزيادة الوعي"، مشيرًا إلى أنه يوجد تعاون كبير مع وزارات الهجرة والزراعة والجهات المعنية.
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