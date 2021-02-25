محافظ البحيرة: 55.6 مليار جنيه تكلفة المشروعات القومية بالإقليم (فيديو)

تحدث اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن تفاصيل المشروعات القومية والتنموية العملاقة التي تشهدها أرض محافظة البحيرة، موضحًا أن حجم المشروعات الجارية في محافظة البحيرة تقدر بـ 55.6 مليار جنيه، خلال العامين الماضيين، بخلاف المبادرات الرئاسية الجديدة، وهدية الحكومة للمحافظة التي تكمن في رشيد الجديدة، مؤكدًا: "ستكون فاتحة خير على محافظة البحيرة وستروج للسياحة فيها".





وقال "آمنة"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، إنه سيتم إنشاء مصنع الرمال السوداء في رشيد الجديدة، وإنشاء جامعة أهلية وخاصة في رشيد، بالإضافة لموانيء، بجانب بشائر الخير 4، وكذلك حجم كبير من تطوير الطرق.



