تشكيل الأهلي المتوقع ضد طلائع الجيش في الدوري المصري

يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق طلائع الجيش، على ملعب الأهلي وي السلام، في إطار مباريات الجولة الـ 14 من الدوري المصري الممتاز.





وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش يوم الأحد المقبل الموافق 28 فبراير الجاري، في السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.





ومن المتوقع ان يبدأ المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف.





خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.





خط الهجوم: حسين الشحات، والتر بواليا، جونيور أجايي.





وسيكون هناك تغييرات على التشكيلة الأساسية للقلعة الحمراء، عن آخر مباراة خاضها أمام سيمبا التنزاني، في دوري أبطال أفريقيا، حيث سيدخل السولية مكان أكرم توفيق، وأفشة مكان ديانج، في حين يشارك الشحات بدلًا من كهربا.



