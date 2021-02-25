الأمم المتحدة تدعو لعقد اجتماع لإجراء محادثات بشأن قبرص

ستعقد الأمم المتحدة اجتماعًا للأطراف في النزاع القبرصي في جنيف في شهر أبريل، وهو أول اجتماع من نوعه منذ عام 2017 عندما انهارت المحادثات السابقة بشأن الصراع في حالة من الفوضى.





وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "الغرض من الاجتماع هو تحديد ما إذا كانت هناك أرضية مشتركة للأطراف للتفاوض بشأن حل دائم لمشكلة قبرص في أفق منظور". وقال دوجاريك في بيان مكتوب إن الاجتماع سيعقد في جنيف بسويسرا في الفترة من 27 إلى 29 أبريل.





تم تقسيم قبرص في غزو تركي فجره انقلاب قصير مستوحى من اليونان في عام 1974. وكان الصراع مصدر توتر دائم بين اليونان وتركيا حليفتا الناتو. في الآونة الأخيرة، أدى ذلك إلى تعقيد أي جهد للاستفادة من موارد الطاقة المشتبه بها حول جزيرة البحر الأبيض المتوسط.



