الضريبة العقارية على البائع أم المشتري؟.. الضرائب تجيب (فيديو)

أكد رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن ضريبة التصرفات العقارية هي مبلغ مقطوع على قيمة البيع أو التصرف أو التنازل من شخص طبيعي إلى شخص طبيعي أو شركة، لقطعة أرض او أي عقار، بواقع 2.5%.





وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، إن البائع أو المتصرف هو المسئول عن الضريبة العقارية، قائلًا: "هذه الضريبة على البائع وليس المشتري، وبالتالي الضريبة تفرض على من استفاد ومن قام بالبيع والشخص الطبيعي فقط".





وذكر أن الشخص الطبيعي هو الذي يمتلك العقار بمفرده دون شراكة، أما إذا كان العقار مملوك لكيان اعتباري، فهنا لا تستحق الضريبة، مضيفًا: "الكومبوندات السكنية معفاه من الضريبة العقارية ولكن بشرط أن تقوم به شركة.. لو الكومبوند تمتلكه شركة فهنا عملية البيع من البيع من الشركة للأفراد لا تخضع للضريبة، بل تخضع للوعاء العام على نشاط الشركة".



