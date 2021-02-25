اليوم.. النطق بالحكم على الطبيب المتهم بارتكاب فعل فاضح داخل ميكروباص بالزقازيق

تعقد محكمة جنح الزقازيق في محافظة الشرقية، اليوم الخميس، جلسة اليوم للنطق بالحكم على الطبيب المتهم بارتكاب فعل فاضح داخل ميكروباص بمدينة الزقازيق.



وكانت المحكمة قررت إخلاء سبيل الطبيب على ذمة القضية، وتحديد جلسة 21 يناير للنطق بالحكم، إلا أن المحكمة قررت مد أجل الحكم إلى يوم 25 فبراير الجاري.



وكان اللواء ابراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا بورود بلاغ إلى قسم شرطة ثاني الزقازيق، بقيام فتاة، تبلغ من العمر 19 عامًا، بمعاونة سائق وعدد من المارة، بالتحفظ على الطبيب في أحد الشوارع، لاتهامه بارتكاب «فعل غير أخلاقي» داخل الميكروباص. وانتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الواقعة، واصطحبت الطبيب إلى مقر القسم.



واتهمت الفتاة الطبيب بأنه ارتكب فعلًا غير أخلاقيًا، أثناء استقلال الميكروباص، ووقوفه ناحية المقعد الذي تجلس عليه. وأضافت الفتاة أنها نهرت المتهم، لكنه لم يستجب، مما دفعها إلى رفع صوتها لإثارة انتباه باقي الركاب والسائق، ودارت مشادة كلامية، وعندما حاول الطبيب المتهم مغادرة الميكروباص، لحقت به الفتاة، وتجمع عدد من المارة، الذين تحفظوا عليه لحين حضور الشرطة وقاموا بتسليمه لرجال الأمن.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.