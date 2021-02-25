Advertisements

اليوم.. النطق بالحكم على الطبيب المتهم بارتكاب فعل فاضح داخل ميكروباص بالزقازيق

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:29 ص
بوابة الفجر
سمر السيد
Advertisements
تعقد محكمة جنح الزقازيق في محافظة الشرقية، اليوم الخميس، جلسة اليوم للنطق بالحكم على الطبيب المتهم بارتكاب فعل فاضح داخل ميكروباص بمدينة الزقازيق.

وكانت المحكمة قررت إخلاء سبيل الطبيب على ذمة القضية، وتحديد جلسة 21 يناير للنطق بالحكم، إلا أن المحكمة قررت مد أجل الحكم إلى يوم 25 فبراير الجاري.

وكان اللواء ابراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا بورود بلاغ إلى قسم شرطة ثاني الزقازيق، بقيام فتاة، تبلغ من العمر 19 عامًا، بمعاونة سائق وعدد من المارة، بالتحفظ على الطبيب في أحد الشوارع، لاتهامه بارتكاب «فعل غير أخلاقي» داخل الميكروباص. وانتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الواقعة، واصطحبت الطبيب إلى مقر القسم.

واتهمت الفتاة الطبيب بأنه ارتكب فعلًا غير أخلاقيًا، أثناء استقلال الميكروباص، ووقوفه ناحية المقعد الذي تجلس عليه. وأضافت الفتاة أنها نهرت المتهم، لكنه لم يستجب، مما دفعها إلى رفع صوتها لإثارة انتباه باقي الركاب والسائق، ودارت مشادة كلامية، وعندما حاول الطبيب المتهم مغادرة الميكروباص، لحقت به الفتاة، وتجمع عدد من المارة، الذين تحفظوا عليه لحين حضور الشرطة وقاموا بتسليمه لرجال الأمن.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

أخبار تهمك

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ حوالي 15 ساعة

الشناوي وعبدالحفيظ مهددان بالإيقاف في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

منذ حوالي 20 ساعة

باتشيكو يفاجئ "جنش" بقرار جديد في الزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ حوالي 16 ساعة

مدرب أتالانتا يفتح النار على الجميع بعد الخسارة من ريال مدريد

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل... الإسكان: إنجاز 95% من تطوير منطقة عين الصيرة وتحويلها إلى مزار سياحي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الموت يفجع حارس ليفربول

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ يوم

تعليق قوي من زيدان بعد الفوز على أتالانتا

منذ ساعة و نصف

مفاجأة مدوية.. الزمالك مهدد بإيقاف النشاط الرياضي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. وفاة رجل الأعمال " حسين صبور"

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:02 م

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

01:31 م

مدرب أتالانتا يفتح النار على الجميع بعد الخسارة من ريال مدريد

10:20 ص

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

09:02 م

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

10:51 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»