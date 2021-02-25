مدير تطوير رشيد: الميناء يوقف الهجرة غير الشرعية.. وانتهاءه آخر 2021 (فيديو)



كشف المهندس الشيخ مصطفى إسماعيل، المدير التنفيذي لمشروع تطوير منطقة رشيد، أخر تطورات المشروع القومي لتطوير منطقة رشيد.



وقال خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، إن ميناء رشيد سيساهم في الحد وتوقف الهجرة غير الشرعية، وتوفير الصناعات المختلفة، ويتضمن رصيف صيانة الأول من نوعة في المنطقة بالكامل.



وأوضح "إسماعيل"، أن ميناء رشيد سيتنهي تنفيذه بنهاية العام الحالي وسيوفر 4 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وسيخدم المحافظة والوافدين على المحافظة، مؤكدًا أن المشروع بالكامل بأيدي وشركات مصرية 100%.



وأضاف "إسماعيل"، أن المساحة التقريبية للميناء 48 ألف متر مربع، وطول الرصيف للصيانة 850 متر، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية ستتضمن منطقة لوجيستية تضم كافة الحرف المختلفة تحت رعاية الدولة، وستكون مكملة لمشروع الصيد.

