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وزيرة البيئة تناقش مع شركات تحويل المخلفات لطاقة آليات التمويل والبدء فى إجراءات التنفيذ

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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إجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم مع ممثلى شركات تحويل المخلفات لطاقة التي تم اختيارها لتنفيذ المرحلة الأولى، وذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تنفذها وزارة البيئة لتيسير كافة العقبات أمام المستثمرين في منظومة إدارة المخلفات لدعم الشراكة مع القطاع الخاص.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن هذا الاجتماع يهدف للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بآليات تمويل المرحلة الأولى لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة للشركات التي وقع الاختيار عليها لتنفيذ تلك المشروعات في ٧ محافظات، والضمانات اللازمة المستثمرين في ضوء توجيهات السيد رئيس الوزراء بعد اجتماعه بهم بتذليل العقبات أمام المستثمرين، حيث تم التنسيق الفوري مع الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزي لإيجاد آلية لتمويل تلك المشروعات من خلال البنوك التنموية، بفائدة ٨٪ وفترة سماح للسداد تصل من ٥ سنوات إلى ١٥ سنة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوصول لصيغة مناسبة لكافة الأطراف في آلية التمويل سيساعد على إنجاز الخطوات اللاحقة، والتي تتمثل في تخصيص أراضي إقامة المشروعات بالمحافظات المحددة لذلك، وقيام الشركات بإجراء الدراسات الفنية والبيئية اللازمة قبل البدء فى تنفيذ المشروعات، مشيرة إلى التنسيق مع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية وإجراء اجتماع عاجل مع المحافظين حول تخصيص الأراضي المناسبة لإقامة المشروعات.

وأشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة وضع خارطة طريق لكل مشروع على حدى تتضمن دراسة خصائص ونوعية المخلفات بالمناطق المخصصة للمشروعات، وذلك بعد توزيع الشركات على المحافظات المعنية تبعا لحجم الاستثمارات المقدمة من كل شركة.

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