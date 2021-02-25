المطران عطا الله حنا: نقف الى جانب اهلنا في الاغوار الذين يتعرضون لسياسات التهجير



أختتم: لن نتخلى عن اهلنا في حمصة والاغوار وان سياسة التهجير والتهميش تطال كافة ابناء شعبنا لا سيما في مدينة القدس التي يراد فيها ان يتحول الفلسطينيون الى اقلية مهمشة ومستضعفة من خلال طمس معالم مدينتنا والنيل من مقدساتنا وانتماء شعبنا لهذه المدينة المقدسة.

تابع " حنا " على صفحته الرسمية بفيس بوك: مخطط تهجير للمواطنين الفلسطينيين في تلك المناطق تمهيدا للسيطرة على الاراضي ولذلك من واجبنا جميعا كأبناء للشعب الفلسطيني ان نناصر اهلنا الصامدين والمرابطين هناك والمتشبثين باراضيهم وانتماءهم لوطنهم وندعو كافة المؤسسات الحقوقية والانسانية لكي تقف الى جانب اهلنا هناك.