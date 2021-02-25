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فوائد زيت الرمان العلاجية.. تعرفي عليها

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:10 ص
بوابة الفجر
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تعد ثمرة الرمان من الثمار المفيدة جداً لصحة الإنسان، ويستخدم الرمان طازجا أو يتم تحويله لعصير منعش وشهي، ويتم استخدام الرمان في العديد من الاغراض العلاجية التي تكمن في التالي:

- يعزز من صحة الفم والأسنان، ويساهم في تقوية الجهاز المناعي والحد من السرطانات.

- عنصر الحديد في الرمان جعله مُساهم في الوقاية من فقر الدم، ويُساهم في إبطاء الشيخوخة، ومقاومة الأنسولين وبالتالي له دور فعال في علاج مرض السكري

- غني بفيتامين ج الموجود به والذي يساهم في حماية الجهاز المناعي، كما أنه يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

- غني بالفيتامينات التي تساعد على تغذية البشرة وتنقيتها وتجديد خلاياها وبالتالي تحافظين على نضارتها وجمالها، وتتألقين ببشرة مشرقة دوماً.

- ينظف البشرة بعمق، حيث يتغلغل إلى أعماق المسام ويخلّصها من السموم المتراكمة فيها، لا سيما العوامل التي تسبب تلفها وبهتان البشرة.

- حماية البشرة من أضرار الشمس القوية، خصوصاً البقع البنية اللون التي تظهر عليها، إذ يعمل عمل الواقي الشمسي.

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