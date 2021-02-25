فوائد زيت الرمان العلاجية.. تعرفي عليها

تعد ثمرة الرمان من الثمار المفيدة جداً لصحة الإنسان، ويستخدم الرمان طازجا أو يتم تحويله لعصير منعش وشهي، ويتم استخدام الرمان في العديد من الاغراض العلاجية التي تكمن في التالي:





- يعزز من صحة الفم والأسنان، ويساهم في تقوية الجهاز المناعي والحد من السرطانات.





- عنصر الحديد في الرمان جعله مُساهم في الوقاية من فقر الدم، ويُساهم في إبطاء الشيخوخة، ومقاومة الأنسولين وبالتالي له دور فعال في علاج مرض السكري





- غني بفيتامين ج الموجود به والذي يساهم في حماية الجهاز المناعي، كما أنه يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.





- غني بالفيتامينات التي تساعد على تغذية البشرة وتنقيتها وتجديد خلاياها وبالتالي تحافظين على نضارتها وجمالها، وتتألقين ببشرة مشرقة دوماً.





- ينظف البشرة بعمق، حيث يتغلغل إلى أعماق المسام ويخلّصها من السموم المتراكمة فيها، لا سيما العوامل التي تسبب تلفها وبهتان البشرة.





- حماية البشرة من أضرار الشمس القوية، خصوصاً البقع البنية اللون التي تظهر عليها، إذ يعمل عمل الواقي الشمسي.