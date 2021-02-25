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وزيرة الهجرة تشارك بندوة حوارية عبر clubhouse بمشاركة 500 مصري بالخارج

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:33 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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قامت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بمشاركة في ندوة حوارية افتراضية مع عدد من المصريين بالخارج، عبر تطبيق clubhouse، حضرها نحو 500 من المصريين بالداخل والخارج، استعرضت خلالها جهود وزارة الهجرة في عدد من الملفات التي تأتي تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بربط مواطنينا بالخارج بوطنهم الأم ودمجهم في خطط التنمية، ودور وزارة الهجرة في تلبية احتياجات المصريين بالخارج.

من جانبها، قالت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم: "إننا نحرص على الاستفادة من جميع وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق الكفاية الاتصالية مع المصريين بالخارج، لذلك جاءت مشاركتي في تلك الندوة الحوارية الأولى من نوعها عبر تطبيق clubhouse الجديد، الذي أتاح لنا فرصة للتحدث والاستماع لنحو 500 من المصريين بالداخل والخارج في آن واحد، في استمرار لتنفيذ استراتيجية وزارة الهجرة بالتواصل مع مواطنينا بالخارج".

وأضافت وزيرة الهجرة أنها استعرضت خلال الندوة جهود عمل الوزارة في عدد من الملفات وسلطت الضوء على المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" التي تستهدف الحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز روح الانتماء في نفوس أبنائنا بالخارج، داعية المشاركين بالندوة المشاركة بالمبادرة من خلال معسكر «اتكلم عربي»، الذي ينظمه الوزارة للأطفال المقيمين في الخارج، ليتحدثوا اللغة العربية ويتعرفوا على العادات والتقاليد المصرية، وتشارك وزيرة الهجرة بنفسها في هذه المعسكرات للتحدث من الأطفال وتمارس معهم عددا من الأنشطة التي تستهدف الحفاظ على الهوية المصرية.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن وزارة الهجرة جاءت لتلبية مطالب واحتياجات المصريين بالخارج، ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بهذه الشريحة الهامة من المصريين، وإيمانا بدورهم الوطني الثابت على الدوام في مختلف المواقف التي يحتاج فيها الوطن لدعم أبنائه بالخارج، هذا بجانب مد جسور التواصل والثقة مع العلماء والخبراء المصريين بالخارج، والاستفادة من خبراتهم في خطط التنمية الوطنية ودمجهم في المشروعات القومية.

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