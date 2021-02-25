موعد ومكان صلاة جنازة المهندس حسين صبور

وأعلنت أسرة رجل الأعمال الراحل حسين صبور، إن صلاة الجنازة ستقام بعد صلاة الظهر بمسجد حسن الشربتلي بمنطقة التجمع الخامس.

وأضافت عائلة صبور، أن الجثمان سيتم دفنه في مقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر.

وأوضحت العائلة أن العزاء من المرجح سيتم على المقابر بسبب جائحة كورونا، مؤكدين أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية في صلاة الجنازة، وأثناء تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.

ويعد المهندس حسين صبور من ابرز المهندسين الاستشارين في مصر، حيث توالي من خلال شركاته التى يديرها في القطاع العقاري والاستشارات الهندسية منتنفيذ العديد من المشروعات الهندسية مع الحكومة وتطوير عدد من الاراضي، كما يمتلك ايضا العديد من الاستثمارات في القطاع السياحي.













و"صبور" هو من خريجي كلية الهندسة جامعة القاهرة، وشغل العديد من المناصب قبل رحية من ضمنها عضو مجلس إدارة مجلس التشيد المصري، وؤئيس مجلس إدارة الأعمال المصري الكندي.







