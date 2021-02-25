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غلق 8 منشآت سياحية "بسبب كورونا"

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:34 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
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أصدرت وزارة السياحة قرارات بالغلق الإداري لمنشأتين فندقيتين و٦ منشآت سياحية (مطاعم وكافتيريات) وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية حيال ٢٠ منشأة فندقية.

جاء ذلك في إطار الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار على المنشآت الفندقية والسياحية وضبط منظومة العمل السياحي،

وأشار عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية أن الإجراء جاء لعدم التزام تلك المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وبمواعيد الغلق المقررة للمنشآت السياحية.

وأوضح أن الوزارة تقوم باستمرار بإيفاد لجان سرية للمرور والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية المختلفة للتأكد بصفة مستمرة من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية وبمواعيد الغلق المقررة لها.

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