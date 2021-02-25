Advertisements

اليوم.. استئناف محاكمة طبيب متهم بهتك عرض مريضة داخل عيادة خيرية بالشرقية

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:36 ص
بوابة الفجر
سمر السيد
Advertisements
تستأنف محكمة جنايات الزقازيق في جلستها اليوم محاكمة طبيب متهم بهتك عرض مريضة أثناء توقيع الكشف الطبي عليها داخل عيادة خيرية بمدينة الزقازيق. 

وكنت المحكمة برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم وعضوية المستشارين وليد محمد مهدي وعلاء سمير وسكرتارية خالد إسماعيل ويامن محمود. قررت في جلستها يوم 26 يناير تأجيل محاكمة الطبيب إلى حلسة أمس ثم قررت التأجيل إلى اليوم للاستماع لأقوال الشهود. 

وتعود أحداث القضية رقم 14656 لسنة 2020 جنايات قسم ثان الزقازيق والمقيدة برقم 1000 لسنة 2020 حصر تحقيق المقيدة برقم 2771 لسنة 2020 كلي جنوب الزقازيق حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان الزقازيق من ضبط على «أحمد. ح. ع. أ» 29 عاما، طبيب بشري ومقيم بمركز الإبراهيمية لاتهامه بهتك عرض المجني عليها «د. ش. أ. ا» بالقوة والتهديد أثناء قيامه بإجراء أشعة سونار على بطنها وذلك داخل عيادة خيرية بنطاق دائرة القسم. 

وأفادت المجني عليها أنها كانت تعاني من بعض المشاكل في بطنها وعلى إثرها قامت بمتابعة حالتها الصحية مع المتهم وذهبت إلى عيادة خيرية وبرفقتها والدتها.

وأوضحت أنها قامت بالدلوف لغرفة الكشف بمفردها لإجراء سونار على بطنها وفي حال قيام المتهم بالكشف الطبي عليها قام بتحسس أجزاء من جسدها فقامت بدفعه إلا انه قام بالإمساك بها في محاولة لتقبيلها وأخبرها برغبته في مصاحبتها إلا أنها دفعته وهرعت إلى خارج غرفة الكشف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حوادث بوابة الفجر الفجر الشرقية

أخبار تهمك

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ حوالي 23 ساعة

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ يوم

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ حوالي 15 ساعة

كورتوا يقر باعتراف مثير بعد فوز ريال مدريد على أتالانتا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 20 ساعة

مدرب أتالانتا يفتح النار على الجميع بعد الخسارة من ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

الشناوي وعبدالحفيظ مهددان بالإيقاف في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ حوالي 17 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع ضد طلائع الجيش في الدوري المصري

منذ ساعة

تعليق قوي من زيدان بعد الفوز على أتالانتا

منذ ساعتين

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وفاة رجل الأعمال " حسين صبور"

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل... الإسكان: إنجاز 95% من تطوير منطقة عين الصيرة وتحويلها إلى مزار سياحي

منذ ساعتين

باتشيكو يفاجئ "جنش" بقرار جديد في الزمالك

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:02 م

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

01:31 م

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

10:51 ص

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

09:02 م

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

07:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»