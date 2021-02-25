اليوم.. استئناف محاكمة طبيب متهم بهتك عرض مريضة داخل عيادة خيرية بالشرقية

تستأنف محكمة جنايات الزقازيق في جلستها اليوم محاكمة طبيب متهم بهتك عرض مريضة أثناء توقيع الكشف الطبي عليها داخل عيادة خيرية بمدينة الزقازيق.





وكنت المحكمة برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم وعضوية المستشارين وليد محمد مهدي وعلاء سمير وسكرتارية خالد إسماعيل ويامن محمود. قررت في جلستها يوم 26 يناير تأجيل محاكمة الطبيب إلى حلسة أمس ثم قررت التأجيل إلى اليوم للاستماع لأقوال الشهود.





وتعود أحداث القضية رقم 14656 لسنة 2020 جنايات قسم ثان الزقازيق والمقيدة برقم 1000 لسنة 2020 حصر تحقيق المقيدة برقم 2771 لسنة 2020 كلي جنوب الزقازيق حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان الزقازيق من ضبط على «أحمد. ح. ع. أ» 29 عاما، طبيب بشري ومقيم بمركز الإبراهيمية لاتهامه بهتك عرض المجني عليها «د. ش. أ. ا» بالقوة والتهديد أثناء قيامه بإجراء أشعة سونار على بطنها وذلك داخل عيادة خيرية بنطاق دائرة القسم.





وأفادت المجني عليها أنها كانت تعاني من بعض المشاكل في بطنها وعلى إثرها قامت بمتابعة حالتها الصحية مع المتهم وذهبت إلى عيادة خيرية وبرفقتها والدتها.



