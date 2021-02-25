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تعرف على عدد جرعات لقاح كورونا التي تحتاجها مصر لعودة الحياة (فيديو)

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:38 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن عودة الحياة لوضعها الطبيعي في مصر يستلزم 70% من المجتمع المصري، وهو ما يعادل 70 مليون مواطن.

وأشار "عوف"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، إلى أن مصر تحتاج إلى 140 مليون جرعة من لقاح كورونا لتطعيم النسبة المطلوبة من المجتمع المصري لعودة الحياة لطبيعتها، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية ترى أنه بحلول 2022 سيبدأ في الانحصار على مستوى العالم.

وأوضح أن تطعيم فيروس كورونا بمفرده لن يكفي حيث لابد من الالتزام بالاجراءات الاحترازية، منوها بأنه ليس شرطا أن من يحصل على لقاح كورونا أن يصاب بالعدوى.

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