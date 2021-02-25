كورتوا يقر باعتراف مثير بعد فوز ريال مدريد على أتالانتا

واكد كورتوا على أنه لم يكن "يتوقع ليلة هادئة"، حيث لم يضطر للتدخل في أي كرة على مرماه من لاعبي الفريق الإيطالي الذي لعب منقوصاً منذ الدقيقة 18 بعد طرد ريمو فرويلر.







وقال كورتوا: "لم أتوقع حقيقة أن تكون الليلة هادئة في حراسة المرمى، ساعدت البطاقة الحمراء في ذلك لأنه لم يكن بمقدورهم شن هجمات كثيرة علينا، لكنها كانت مباراة معقدة لأنهم دافعوا بـ10 لاعبين، عانينا كثيراً لإيجاد ثغرة، إلا أننا استغللنا الضربات الثابتة ونجح الأمر".







وأبرز الحارس البلجيكي أهمية التسجيل خارج الأرض والعمل الجماعي، إضافة إلى الحفاظ على عذرية شباك الفريق بشكل مستمر، موضحاً: "تشهد مباريات أتالانتا الكثير من الأهداف، كنا ننتظر مباراة صعبة، لكن من الطبيعي أن يتراجعوا للدفاع بعد الطرد ويحاولوا الخروج بنتيجة 0-0 أو خطف هدف من هجمة مرتدة".