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مطار القاهرة يسير اليوم 183 رحلة جوية

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:40 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلن مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، عن تسيير 183 رحلة جوية على مدار 24 ساعة إلى عدة وجهات، ينقل خلالها حوالى 20106 راكب ما بين سفر ووصول.

واكد مطار القاهرة الدولي، أن المطار سيستقبل اليوم 87 رحلة على متنهم 11476 راكب، فى حين يغادر المطار على مدار اليوم 96 رحلة على متنهم حوالى 8630 راكبا.

وكشف المطار، عن وجهات السفر، حيث تشمل نيويورك لندن باريس فرانكفورت موسكو أثينا روما البحرين تونس جوهانسبرج أسطنبول أكرا البحرين جده المدينة مسقط إنجمينا أديس أبابا دمشق الدار البيضاء نيروبى لاجوس عنتيبى بغداد بيروت عنتيبى دبى الشارقة أبوظبى الخرطوم عدن.

فى حين تكون وجهات رحلات الوصول نيويورك لندن باريس فرانكفورت موسكو أمستردام فيينا دبى البحرين أبوظبى إسطنبول أديس أبابا أثينا لاجوس أكرا دبى الشارقة سيئون بيروت أبوظبى عدن الخرطوم بيروت.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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