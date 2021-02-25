وكيل الري بالبحيرة: تبطين الترع الحل الأمثل لمواجهة الفقر المائي (فيديو)

قال المهندس مجدي الشحات، وكيل وزارة الري بمحافظة البحيرة، إنه جاري العمل على تبطين 133 ترعة على مستوى المحافظة بأطوال 444 كيلو متر، بتكلفة كلية تصل إلى مليار و392 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 102 كيلو متر.





وأشار "الشحات"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن تبطين الترع هو الحل الأمثل لمواجهة الفقر المائي، حيث أن التبطين يحافظ المياه، ويرفع كفاءة الري الحقلي، منوها بأنهم يقومون بتأهل الترع المستبحرة.



