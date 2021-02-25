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وكيل الري بالبحيرة: تبطين الترع الحل الأمثل لمواجهة الفقر المائي (فيديو)

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:48 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس مجدي الشحات، وكيل وزارة الري بمحافظة البحيرة، إنه جاري العمل على تبطين 133 ترعة على مستوى المحافظة بأطوال 444 كيلو متر، بتكلفة كلية تصل إلى مليار و392 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 102 كيلو متر.

وأشار "الشحات"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن تبطين الترع هو الحل الأمثل لمواجهة الفقر المائي، حيث أن التبطين يحافظ المياه، ويرفع كفاءة الري الحقلي، منوها بأنهم يقومون بتأهل الترع المستبحرة.

وأضاف وكيل وزارة الري بمحافظة البحيرة، أن تبطين الترع يضمن عدالة توزيع المياه، فضلا على أنه يوفر تكاليف عملية صيانة الترع، كما يرفع من جودة المياه، ومن ثم يزيد الإنتاج.

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