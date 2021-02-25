السيسي يصدر قرارا جديدا بشأن النقل الدولى للبضائع

وافق الرئيس عيد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية علي القرار رقم 396 لسنة 2020 بانضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع والموقعة في جنيف بتاريخ 14 نوفمبر 1975، وعلى الإعلان بشأن التحفظ على الفقرات من 2 إلى 6 من المادة 57 من الاتفاقية.



ونشرت الجريدة الرسمية هذ القرار في عددها الصادر اليوم الخميس.



وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المعقودة في 18 أغسطس 2020.





كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن القرار الجمهوري رقم ٦٢ لسنة ٢٠٢١ بتجديد تعيين الدكتور شوقي إبراهيم عبد الكريم علام مفتيًا لجمهورية مصر العربية حتى ١٢ أغسطس ٢٠٢١ تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة.



ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الأربعاء.