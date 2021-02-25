Advertisements

السيسي يصدر قرارا جديدا بشأن النقل الدولى للبضائع

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:48 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
وافق الرئيس عيد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية علي القرار رقم 396 لسنة 2020 بانضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع والموقعة في جنيف بتاريخ 14 نوفمبر 1975، وعلى الإعلان بشأن التحفظ على الفقرات من 2 إلى 6 من المادة 57 من الاتفاقية.

ونشرت الجريدة الرسمية هذ القرار في عددها الصادر اليوم الخميس.

وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المعقودة في 18 أغسطس 2020.


كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن القرار الجمهوري رقم ٦٢ لسنة ٢٠٢١ بتجديد تعيين الدكتور شوقي إبراهيم عبد الكريم علام مفتيًا لجمهورية مصر العربية حتى ١٢ أغسطس ٢٠٢١ تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة.
 
ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس  الأربعاء. 

أخبار تهمك

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

منذ حوالي 20 ساعة

الشناوي وعبدالحفيظ مهددان بالإيقاف في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

كورتوا يقر باعتراف مثير بعد فوز ريال مدريد على أتالانتا

منذ أقل من ساعة

مدرب أتالانتا يفتح النار على الجميع بعد الخسارة من ريال مدريد

منذ ساعتين

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 20 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع ضد طلائع الجيش في الدوري المصري

منذ ساعة

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفاة رجل الأعمال " حسين صبور"

منذ ساعتين و 12 دقيقة

تعليق قوي من زيدان بعد الفوز على أتالانتا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

باتشيكو يفاجئ "جنش" بقرار جديد في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل... الإسكان: إنجاز 95% من تطوير منطقة عين الصيرة وتحويلها إلى مزار سياحي

منذ ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:02 م

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

01:31 م

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

10:51 ص

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

09:02 م

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

07:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»