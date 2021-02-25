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تعرف على تردد قناة مكسبي الناقلة للمباريات الإفريقية والعالمية

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:50 ص
بوابة الفجر
كتب: محمد سامي
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تقوم قناة مكسبي الفضائية بإذاعة العديد من المباريات، في كافة البطولات سواء الإفريقية أو الأوروبية، خلال الفترة الماضية عبر قمر النايل سات.

وتقدم قناة مكسبي العديد من المميزات الرياضية، في الشرق الأوسط، سواء بإذاعة مباريات دوري أبطال أفريقيا، التي يكون فيها الأهلي والزمالك طرفًا فيها، أو دوري أبطال أوروبا بداية من دور الـ 16.

وتعرض القناة الكثير من البرامج التي تخص الرياضة بجودة عالية، حيث أنه يوجد لهذا النوع متابعين بالملايين، مما يجعل القناة جذب للمشاهدين.

وتستطيع أن تتابع قناة مكسبي الرياضية، من خلال التردد 11411، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4، أفقي.

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