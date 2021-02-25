عدو العمل الحكومي "حسين صبور" مشروعات عقارية حافلة بدأت بإنشاء"تربة"

أعلن اليوم وفاة أحد أبرز المهندسين الاستشاريين في مصر المهندس حسين صبور، الذي صمم وأسس العديد من المشروعات العقارية والهندسية المؤثرة في حياة المصريين من ضمنها الطريق الدائري ومدينة 6 أكتوبر.

من يومه وهو رأسمالي :

قصة " صبور" كانت مليئة بالعديد من التحديات والكفاح، فهو لم يصل من من أول يوم إلى ما هو فيه ولم يلمع اسمه من فراغ إلا بعد عناء ومشقة وكدح، فالرجل خريجة جامعة القاهرة كلية الهندسة عام 1975 ، ومنذ ولادته ورغم انتماء أسرته إلى العمل الحكومي فضل العمل الحر، حيث أسس مكتب هندسي بالتعاون مع اثنين من زملائه ، وكانت أول مشروعاته التى أولي تنفيذها تربة بتكلفة 150 جنيه.

العودة بعد الانفتاح :

وتوالي بعد هذا تنفيذ العديد من المشروعات رغم بيئة العمل التى وصفها بالغير مناسبة للقطاع الخاص في الستينيات، قرر بعدها السفر إلى ليبيا للعمل هناك خاصة بعد أحداث نكسة 1967 استطاع اثبات نفسه ونفذ العديد من المشروعات الهندسية هناك، التى جعلت اسمه يبرز ضمن الاستشاريين الهندسيين المصريين في ذلك الوقت.

ولم يعود "صبور" للبلاد مرة آخرى إلا بعد التأكد من انفتاحها على القطاع الخاص ، وذلك في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، لتشهد حياة فترة جديدة أكثر ابتساما من الستنيات، حيث قام بتنفيذ منذ ذلك الوقت العديد من المشروعات العقارية الضخمة بالتعاون مع الحكومة، من ضمنها إنشاء مدينة 6 أكتوبر والسادات، كما شارك في إنشاء مشروع مترو الأنفاق الخط الأول والثالث، وساهم من خلال تقديم الاستشارات الهندسية في مشروع انشاء فندق سميراميس.

رفض وزارة الاسكان

ورغم تفوق حسين صبور في عملة وإدارته العديد من المشروعات الهندسية بنجاح بإشادة من الشركات العالمية/ ما جعله مؤهلا لتولي منصب وزير الإسكان، في عدد من الوزارات من ضمنها وزارة علي لطفي وزارة عاطف صدقي إلا أنه رفضها جميعا مفضلا عمله الخاص الذي بدأه منذ الصغر.