Advertisements

عدو العمل الحكومي "حسين صبور" مشروعات عقارية حافلة بدأت بإنشاء"تربة"

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:48 ص
حسين صبور
حسين صبور
الفجر الاقتصادي
Advertisements

أعلن اليوم وفاة أحد أبرز المهندسين الاستشاريين في مصر المهندس حسين صبور، الذي صمم وأسس العديد من المشروعات العقارية والهندسية المؤثرة في حياة المصريين من ضمنها الطريق الدائري ومدينة 6 أكتوبر.


من يومه وهو رأسمالي : 

قصة " صبور" كانت مليئة بالعديد من التحديات والكفاح، فهو لم يصل من من أول يوم إلى ما هو فيه ولم  يلمع  اسمه من فراغ إلا بعد عناء ومشقة وكدح، فالرجل خريجة جامعة القاهرة كلية الهندسة عام 1975 ، ومنذ ولادته ورغم انتماء أسرته إلى العمل الحكومي فضل العمل الحر، حيث أسس مكتب هندسي بالتعاون مع اثنين من زملائه ، وكانت أول مشروعاته التى أولي تنفيذها تربة بتكلفة 150 جنيه.

 

العودة بعد الانفتاح : 

وتوالي بعد هذا  تنفيذ العديد من المشروعات رغم بيئة العمل التى وصفها بالغير مناسبة للقطاع الخاص في الستينيات، قرر بعدها السفر إلى ليبيا للعمل هناك خاصة بعد أحداث نكسة 1967 استطاع اثبات نفسه ونفذ العديد من المشروعات الهندسية هناك، التى جعلت اسمه يبرز ضمن الاستشاريين الهندسيين المصريين في ذلك الوقت.


ولم يعود "صبور" للبلاد مرة آخرى إلا بعد التأكد من انفتاحها على القطاع الخاص ، وذلك في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، لتشهد حياة فترة جديدة أكثر ابتساما من الستنيات، حيث قام بتنفيذ منذ ذلك الوقت العديد من المشروعات العقارية  الضخمة بالتعاون مع الحكومة، من ضمنها إنشاء مدينة 6 أكتوبر  والسادات، كما شارك في إنشاء  مشروع مترو الأنفاق الخط الأول والثالث، وساهم من خلال تقديم الاستشارات الهندسية  في مشروع انشاء فندق سميراميس.

 

رفض وزارة الاسكان

ورغم تفوق حسين صبور في عملة وإدارته العديد من المشروعات الهندسية بنجاح بإشادة من الشركات العالمية/ ما جعله مؤهلا لتولي منصب وزير الإسكان، في عدد من الوزارات من ضمنها وزارة علي لطفي  وزارة عاطف صدقي إلا أنه رفضها جميعا مفضلا عمله الخاص الذي بدأه منذ الصغر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

من هو رجل الأعمال حسين صبور حسين صبور في سطور حسين صبور

أخبار تهمك

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ حوالي 23 ساعة

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

باتشيكو يفاجئ "جنش" بقرار جديد في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الشناوي وعبدالحفيظ مهددان بالإيقاف في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل... الإسكان: إنجاز 95% من تطوير منطقة عين الصيرة وتحويلها إلى مزار سياحي

منذ ساعتين

تشكيل الأهلي المتوقع ضد طلائع الجيش في الدوري المصري

منذ ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 20 ساعة

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ يوم

عاجل.. وفاة رجل الأعمال " حسين صبور"

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق قوي من زيدان بعد الفوز على أتالانتا

منذ ساعتين

مدرب أتالانتا يفتح النار على الجميع بعد الخسارة من ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

كورتوا يقر باعتراف مثير بعد فوز ريال مدريد على أتالانتا

منذ أقل من ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

بيتك بايدك وصبورأحدث شراكات السوق العقاري

وزير الإسكان: الشراكة مع القطاع الخاص استمرار لتقدم وتطوير المجتمعات العمرانية الجديدة

ضاحي يدعو اتحاد البناء والتشييد إلى وضع صيغة متوازنة للعقود تستند على "الفيديك"

وزير التعليم العالي يرأس اللجنة العليا للمشروعات القومية

رئيس الهيئة العربية للتصنيع ورئيس مجلس إدارة شركة "بنية " يشهدان توقيع اتفاق جماعة المهندسين الإستشاريين

عاجل.. وفاة رجل الأعمال " حسين صبور"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:02 م

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

01:31 م

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

10:51 ص

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

09:02 م

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

07:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»