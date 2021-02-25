ميلان يقترب من تجديد عقد هاكان

أفادت تقارير صحفية إيطالية ان نادي أي سي ميلان، اقترب من تجديد عقد اللاعب هاكان كالهانوجلو خلال الساعات القليلة القادمة.





ووفقًا لموقع "فوتبول إيطاليا"، فإن إدارة نادي ميلان سيجتمعون مع وكيل هاكان كالهانوجلو اليوم الأربعاء، بشأن تجديد عقد اللاعب.





وأشار: ان المدير التقني باولو مالديني، والمدير الرياضي فريدريك ماسارا، سوف يعقدان جلسة مع جوردون ستيبيك وكيل هاكان.





وأوضح: سيقدم ميلان عرض للاعب بقيمة 4 ملايين يورو في الموسم، على الرغم ان اللاعب طلب الحصول على 5.5 مليون يورو في الموسم.





وأتم: قد تقل طلبات اللاعب إلى 5 ملايين فقط مع إدراج بعض المكافآت في العقد، وسيوافق الروسونيري على شروطه المالية.





يذكر ان كالهانوجلو انتقل الى ميلان في صيف عام 2017، قادمًا من باير ليفركوزن الألماني، مقابل 23 مليون يورو.





وينتهي عقد النجم التركي مع النادي الإيطالي، بنهاية الموسم الحالي، وسيتم غلق ملف تجديد عقده في أسرع وقت، حتي لا ينتقل الى أي نادي آخر مجانًا.



