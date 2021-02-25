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رئيس الوزراء الأرميني يقيل رئيس أركان الجيش من منصبه

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:55 ص
أرمينيا
أرمينيا
وكالات
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أصدر رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، صباح اليوم الخميس، أمرًا بإقالة رئيس أركان الجيش من منصبه، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت القوات الأرمنية في ناغورنو كاراباخ، إصابة 3 من عسكرييها في مناوشات مع قوات أذربيجان.

 

وقد استجابت أرمينيا وأذربيجان، لما تم الاتفاق عليه، من تبادل جثث الضحايا، بعد مطالبات روسية عدة لإنهاء الحرب والاتفاق على هدنة لأسباب إنشانية، تمكن الطرفين من انتشال جثث الضحايا.

 

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، أكدت أذربيجان، اليوم السبت، تنفيذ أول عملية لتبادل جثث عسكريين قتلى مع الجانب الأرمينى، فى كاراباخ، منذ توقيع الجانبين اتفاقية وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية والقتالية.

 

وفى بيان لها، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أن قواتها سلمت إلى الجانب الأرمينى جثث عدد من العسكريين الأرمن، الذين قتلوا خلال المعارك فى محيط مدينة شوشا الاستراتيجية، مقابل تسلمها جثث 6 عسكريين أذربيجانيين سقطوا فى المنطقة نفسها.

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رئيس الوزراء الأرميني اقالة رئيس اركان الجيش أرمينيا

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