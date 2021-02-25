برلمانية تطالب الحكومة برفع قيمة جائزة الدولة للمبدع الصغير

أشادت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بحرص حرم رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي، المشاركة في المؤتمر الصحفي لإعلان عن جائزة الدولة للمبدع الصغير في مجال الثقافة والفنون، مؤكدة أن هذه المسابقة تأتي في التوقيت الصحيح، خاصة وأنها تعكس رؤية الدولة في رعاية الأطفال في مجالات الفنون والآداب والثقافة والمعرفة.





وأكدت سلامة، خلال البيان الصادر لها، أنها لأول مرة يتم خصيص مسابقة خاصة بالأطفال يكافئ الإبداع الثقافي والفني على غرار جوائز الكبار، مُشيرة إلى أن مشاركة حرم الرئيس في المسابقة يعطي رسالة قوية للخارج عن توجه الدولة المصرية لرعاية براعمها، مطالبة برفع قيمة الجائزة، خاصة وأن القيمة الموجودة حاليا بالقانون 200 ألف جنيه.



