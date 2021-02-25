تشيلسي يضرب ريال مدريد في الصفقة الكبرى

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي تشيلسي يرغب بقوة في التعاقد مع النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويعد هالاند أحد أبرز المهاجمين خلال الفترة الحالية في العالم، وارتبط إسمه بالانتقال إلى العديد من الأندية لعل أبرزهم ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد.





وبحسب صحيفة " ذا صن " البريطانية، فإن تشيلسي واثق من التعاقد مع هالاند، وهو يعمل خلف الكواليس لإقناع اللاعب بالإنضمام إليهم.





وتابعت الصحيفة، أن تشيلسي يعتقد بأن مينو رايولا وكيل أعمال إيرلينج هالاند، معجب بفكرة إنتقال النجم النرويجي الى البلوز، رغم إهتمام كبار أوروبا بالتوقيع مع اللاعب.



