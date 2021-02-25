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محمود عبد المغني يُهنئ هنا الزاهد بنجاح "الجريمة لا تفيد" ويُعلق :"استمتعت بالشغل معاكي"

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:58 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرص الفنان محمود عبد المغني على تهنئة صديقته الفنانة هنا الزاهد، على نجاح حكاية "الجريمة لا تفيد"، من مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر محمود عبد المغني صورة له برفقة الفنانة هنا الزاهد، وعلق عليها قائلًا:"ألف مبروك، استمتعت بالشغل معاكى، انتى موهوبة وجدعة وبنت بلد".

حكاية"الجريمة لا تفيد" تدور أحداثها حول فتاة غنية جدًا، تجسد دورها الفنانة هنا الزاهد، وتسعى لتحقيق حلمها بالعمل في إحدى المواقع الإلكترونية، وفي أثناء إجرائها لإحدى التحقيقات تتقابل مع الفنان محمود عبد المغني، وهو متهم بجريمة سرقة، لتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي.

" حلوة الدنيا سكر" يعد البطولة المطلقة الأولى لهنا الزاهد، وهو مكون من 9 حكايات، وكل حكاية من 5 حلقات، وهو من إخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج مشترك بين شركة "سينرجي" وكريم أبو ذكري، ويضم المسلسل تسعة مؤلفين وهم إياد صالح، محمد جلال، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هند فايد، هشام إسماعيل، إيهاب بليبل، أيمن الشايب.

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