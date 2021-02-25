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غياب النجوم يؤرق سموحة ضد الجونة

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:01 م
أحمد سامي
أحمد سامي
رامي بشاي
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يستأنف اليوم، الخميس، فريق سموحة تدريباته الجماعية بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية، لمدة 24 ساعة عقب مباراة الفريق الأخيرة أمام المصرى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى، حرصًا على عدم تعرضهم للإجهاد، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة الجونة، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتي مازال سموحه يقدم فيها سلسلة من العروض القوية خاصة وأنه الفريق الأقل هزيمة حتى الآن فى الدورى.

وطلب أحمد سامى، المدير الفني لسموحة من لاعبيه غلق صفحة مباراة المصرى نهائيا ، والتفكير في مباراة الجونة، لتحقيق الفوز واستمرار المنافسة على المربع الذهبى هذا الموسم حيث يفصله فقط 3نقاط عن احتلال المركز الرابع حالياً.

ويعكف أحمد سامى على دراسة  مباريات فريق الجونة تمهيداً للوقوف على نقاط القوة والضعف للمنافس الذى يلاقيه  فى الجولة القادمة من الدورى العام وذلك فى ظل قوة منافسات الدورى هذا الموسم، ورغبة كل فريق فى خطف نقاط المباراة الثلاثة، لتأكيد وجوده فى المربع.

ويعود فريق سموحة إلى استئناف تدريباته اليومية على ملعب النادى بعد انتهاء الراحة السلبية التى منحها المدير الفنى للفريق عقب مباراة المصرى فى الجولة الماضية من الدورى، وذلك لتخفيف الضغوط البدنية على اللاعبين بسبب توالى المباريات.

ويواجه الجهاز الفنى لسموحة أزمة قوية قبل لقاء الجونة فى ظل غياب 6 لاعبين من القوام الأساسى الذى يعتمد عليه المدير الفنى منذ بداية الموسم وتضم قائمة غيابات سموحه كلا من حسام حسن ومحمد عبدالمنعم ورجب نبيل ومحمود حليمو وأحمد حمص بسبب الإيقاف والإصابات.

ويحاول المدير الفنى علاج هذه المشكلة من خلال إعادة توظيف اللاعبين والاستعانة ببعض العناصر المقيدة فى قائمة الفريق لتعويض هذه الغيابات القوية.

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سموحة ضد الجونة سموحة الدوري المصري احمد سامي

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