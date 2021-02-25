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لمناهضة العنف.. بروتوكول تعاون بين جامعة بني سويف والمجلس القومي للمرأة

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:08 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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أعلنت جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، اليوم الخميس، عن موافقة مجلس الجامعة على توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة، لدعم دعم وحدة مناهضة العنف ضد المرأة.

وقال رئيس الجامعة، في بيان له، إن البروتوكول سيشتمل على دعم وحدة مناهضة العنف ضد المرأة لتتولى تنمية وتدريب العاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس على موضوعات ومفاهيم أشكال وآليات مناهضة العنف ضد المرأة، وإعداد وتنمية كوادر بشرية متميزة في هذا المجال وتقديم الدعم العلمي والاجتماعي والقانوني، وإعداد البحوث والدراسات والمسابقات العلمية والأنشطة الفنية المتعلقة بمجال حماية المرأة من كافة أشكال العنف وتنميتها في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأكد رئيس الجامعة، أن البروتوكول سيشمل المساهمة في تجهيز وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات في المستشفى الجامعي، وتقديم الدعم الفني للدورات التدريبية لبناء القدرات لمقدمي الخدمات الصحية في مجال العنف ضد المرأة.

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