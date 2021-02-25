وفاة ممرضة بـ"عزل مستشفى ناصر" متأثرة بكورونا في بني سويف



أعلن الدكتور عمرو نادي مدير مستشفى ناصر العام للعزل في بني سويف، عن وفاة ممرضة بقسم الكلى الصناعي بالمستشفى، متأثرة باصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد حجزها 16 يومًا داخل العناية المركزة لتلقي العلاج.



وقال مدير مستشفى ناصر، على حسابه الشخصي بـ"فيسبوك": للأسف نعلن اول شهيدة من الطاقم الطبي في مستشفى ناصر العام بمعركة كورونا بوفاة "ايمان احمد رمضان" الممرضة بقسم الكلى الصناعي بالمستشفى عن عمر يناهز 46 سنة، بعد سنوات قليلة من وفاة زوجها، وتركها ل 3 اولاد، انا لله وانا إليه راجعون، أسأل الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهمنا ويلهم أهلها الصبر والسلوان.



وكانت مديرية الصحة ببني سويف، خصصت مستشفيات لفرز وعزل مصابي فيروس كورونا بالمحافظة، وهي مستشفيات: التأمين الصحي والصدر والحميات بمدينة بني سويف، وناصر العام بمركز ناصر، والواسطى المركزي بمركز الواسطى، وسمسطا المركزي بمركز سمسطا والفشن المركزي بمركز الفشن.

