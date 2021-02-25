كل ما تريد معرفته عن تطبيق Clubhouse بعد تواصل وزيرة الهجرة مع المصريين بالخارج

عقدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أول اجتماع لها على تطبيق clubhouse مع مجموعة من المصريين في الخارج داخل أكثر من بلد، ومن المقرر أن يتم تجديد الاجتماع كل يومين بهدف معرفة المشكلات والصعوبات التي يواجهها المصريين في الخارج، ومساعدتهم على تجاوزها وحلها.





ومن هنا ننشر لكم كل ما تودون معرفته حول تطبيق clubhouse، منصة التواصل الاجتماعي الذي تم انتشارها منذ شهر مارس 2020، على يد رواد الأعمال بول ديفيدسون وروهان سيث في وادي السيليكون، وعلى الرغم من أن المنصة لا تزال في مرحلة التطوير إلا انها أثارت الكثير من الجدل.





- تطبيق Clubhouse هو تطبيق للشبكات الاجتماعية يعتمد على الدردشة الصوتية فقط، حيث يمكن للمستخدمين الاستماع إلى المحادثات والمقابلات والمناقشات بين الأشخاص المشاهير حول مواضيع مختلفة.

- يشبه تطبيق Clubhouse الاستماع إلى بودكاست ولكن مع طبقة إضافية من التفرد.

- يعمل Clubhouse بنظام الدعوات فقط، ولا يمكنك تنزيله من متجر التطبيقات وإنشاء حساب كما تفعل مع منصات التواصل الأخرى.

- يمكن تشبيه Clubhouse بنادٍ خاص، حيث يجب أن تتم دعوتك للانضمام من قبل عضو حالي داخل التطبيق.

- يركز التطبيق على طريقة واحدة للتواصل وهي الصوت والبث المباشر بعكس كافة منصات التواصل الإجتماعي الأخرى التي تعتمد على الصوت والصورة ومقاطع الفيديو، لكي لا يتم تشتيت الأشخاص.

- يعمل تطبيق Clubhouse على السماح بمناقشة موضوع واحد.

- تعتمد المنصة على أعضاء من مشاهير التقنية في وادي السيليكون، ومعهم مشاهير في الفن والإعلام، ونجوم بعض المهن الأخرى، مثل: المحاماة، وعالم الأعمال، والإبداع.



- بعد إضافة محادثة صوتية على التطبيق بتعاون كلا من إيلون ماسك والرئيس التنفيذي لشركة Robinhood فلاد تينيف فقد زاد انتشار التطبيق أكثر، وزاد عدد المستخدمين عليه حتى أنه وصل إلى مليون مستخدم.





- انتقال محادثة clubhouse إلى يوتيوب، بسبب بلوغها الحد الأقصى للمستمعين.





طرق الانضمام إلى منصة Clubhouse، هناك طريقتان:





الطريقة الأولى

تتمثل في تلقي الدعوة الشخصية، فعندما ينضم شخص ما إلى التطبيق يتم منحه تلقائيًّا دعوةً واحدةً يمكنه إرسالها إلى شخص آخر باستخدام رقم هاتفه، وهذا يعني أن الأعضاء سيرسلون دعوات إلى الأشخاص الذين تربطهم صلة وثيقة بهم، كالأهل والأصدقاء وليس مجرد المعارف، وبمرور الوقت والانضمام لأكثر من غرفة يتم كسب المزيد من الدعوات لاستضافة المزيد.





الطريقة الثانية

هي زيارة موقع Clubhouse الإلكتروني، لتحميل التطبيق من متجر آبل App Store وتقوم بحجز اسم المستخدم الخاص بك، وبناءً على عدد أصدقائك الذين يستخدمون التطبيق بالفعل، قد يتلقون إشعارًا يُعلْمهم أنك حجزت اسم مستخدم وقمت بتنزيل التطبيق، وعندئذ يحصلون على خيار لتوجيهك حتى إذا لم تكن لديهم دعوة رسمية لإرسالها.



