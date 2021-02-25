نجم ليفربول: هدفنا الفوز على أفضل فريق في العالم

شدد ساديو ماني نجم فريق ليفربول على أن الريدز فقدوا فرصة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي بسبب الفارق الكبير مع مانشستر سيتي في عدد النقاط لذلك فإن فريقه سجول أنظاره من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا رغم صعوبة المهمة.





وحطم ليفربول الأرقام القياسية الموسم الماضي في طريقه لحصد لقب الدوري الإنجليزي لأول مرة في 30 عاماً، لكن هذا الموسم تأثر بالإصابات ومستواه السيء ليصبح سادساً بفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.





وقال ماني لشبكة ئي.إس.بي.إن: "كان هدفنا من البداية دوري الأبطال والدوري الإنجليزي ومباريات الكؤوس، والآن أستطيع القول إنه انتهى أمل الفوز بالدوري لأن الفارق كبيراً جداً.. في تفكيرنا دائماً أننا لا نيأس أبداً ولن نيأس لكن بكل تأكيد سيتي فريق كبير وهو يحلق في الصدارة".

وأضاف ماني أن تركيز ليفربول سينصب الآن على أوروبا بعدما فاز 2-0 على رازن بال شبورت لايبزيج في ذهاب دور الـ16 بدوري الأبطال الأسبوع الماضي.





وتابع ماني: "هدفنا الرئيسي دوري الأبطال، وأن نفوز باللقب وليس المركز الثاني لكن هذا ليس سهلاً لأننا سنواجه أفضل الفرق في أوروبا، لكن نحن هنا من أجل الفوز على الأفضل في العالم".



