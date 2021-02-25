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أستاذ اقتصاديات صحة: لقاحات كورونا توفر حماية 100% ضد الوفيات

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:26 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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توقع الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن يكون عام 2021 هو عام تحييد المرض، بحيث لا تنخفض نسبة الوفيات مقارنة بعام 2020.

وأشار "عنان"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إلى أن هناك دراسة تفيد أنه لو حصل 25% من سكان كل دولة على اللقاح، فأن نسبة الوفيات والإصابات تقل بنسبة 88%، لافتا إلى أنه لو تحققت هذه النسبة فأننا سنصل إلى 2022 ويكون فيروس كورونا مثل الإنفلونزا الموسمية.

ولفت إلى أن ارتداء الكمامة والالتزام بالاجراءات الاحترازية سيظل مستمرا حتى 2022، موضحا أن كل لقاحات كورونا المعتمدة توفر حماية 100% ضد الوفيات، والأعراض الحادة.

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