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جامعة الإسكندرية تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:27 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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أكد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، على وكلاء الكليات ضرورة التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية اعتبارا من السبت القادم موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول وبداية الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

كما أكد جابر على ضرورة التنسيق مع وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمتابعة تطبيق هذه الإجراءات، والتأكد من تسلم الكليات ما تحتاجه من أدوات ومطهرات، بالإضافة إلى توفير المستلزمات الطبية، وغرف للعزل داخل كل كلية، وتكثيف تواجد الأطقم الطبية. 

وأكد بأن هناك استعدادات كاملة بالمستشفيات الجامعية لمجابهة أي حالة تستدعي التدخل.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب بجلسته الممتدة لشهر فبراير صباح اليوم استعدادا لبدأ الامتحانات الأسبوع المقبل.

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جامعة الاسكندرية الفصل الدراسي الاول الفجر

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