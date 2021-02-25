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فرمان ناري من موسيماني في الأهلي قبل مواجهة الطلائع

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:28 م
بوابة الفجر
محمد سامي
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يدرس المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، إجراء بعض التعديلات على التشكيلة الأساسية للفريق في الفترة المقبلة.

ويريد موسيماني استبعاد محمود عبدالمنعم كهربا جناح أيسر الفريق، في الفترة القادمة، في ظل مستواه المتراجع في المباريات الماضية.

ويرغب المدرب الجنوب أفريقي في إعطاء الفرصة للاعب طاهر محمد طاهر، في المشاركة بصفة اساسيًا خلال الفترة المقبلة بدلًا من كهربا.

وكان كهربا قدم مستوي متواضع أمام سيمبا التنزاني، في الجولة الثانية من دور المجموعات، لدوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بهزيمة المارد الأحمر بهدف نظيف.

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