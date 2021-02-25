موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره إشبيلية، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة برشلونة أمام نظيره إشبيلية، على أرضية ملعب رامون سانشيز بيزخوان، معقل الفريق الأندلسي.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 50 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة، في حين يتواجد إشبيلية في المركز الرابع برصيد 48 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.