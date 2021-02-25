الفبض على 3 أشخاص سرقوا خزينة إحدى الشركات بالنزهة

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، في ضبط 3 أشخاص على خلفية اتهامهم بسرقة خزينة داخل إحدى الشركات بمنطقة النزهة.





كان تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، من مالك إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم باكتشافه كسر الباب الخاص بالشركة عمله وسرقة طبنجة مرخصة– عدد من الطلقات النارية – 9 هواتف محمولة – 2 جهاز "لاب توب" – 3 كاميرات من داخلها ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.





وبالانتقال والفحص تبين وجود أثار عنف بباب الشركة وبعثرة بمحتوياتها، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص.



