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الفبض على 3 أشخاص سرقوا خزينة إحدى الشركات بالنزهة
الخميس 25/فبراير/2021 - 12:33 م
داليا عادل
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نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، في ضبط 3 أشخاص على خلفية اتهامهم بسرقة خزينة داخل إحدى الشركات بمنطقة النزهة.
كان تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، من مالك إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم باكتشافه كسر الباب الخاص بالشركة عمله وسرقة طبنجة مرخصة– عدد من الطلقات النارية – 9 هواتف محمولة – 2 جهاز "لاب توب" – 3 كاميرات من داخلها ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.
وبالانتقال والفحص تبين وجود أثار عنف بباب الشركة وبعثرة بمحتوياتها، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص.
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام سيارة ملك أحدهم، وقاموا بالاستيلاء على المسروقات المشار إليها ولاذوا بالفرار، وبإرشادهم تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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