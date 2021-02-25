مي كساب لوالدتها الراحلة " وحشتيني "















نشرت الفنانه مي كساب عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام "صورة مع أسرتها وبينهم والدتها الراحله وعلقت قائله : "أمى.. مهما الأيام عدت ومهما الواحد كبر، بيفضل محتاج للحضن الوحيد الصادق المتجرد المتفانى، حضن أمى، الله يرحمك يا أمى يا كل الحياة.. وحشتينى".







وفي سياق آخر، تشارك مي كساب حاليًا في الجزء الثاني من مسلسل" اللعبة"بعد أن لقي الجزء الأول إستحسان الجمهور، ونشرت صوره أيضا علي انستجرام تشمل أبطال العمل وعلقت قائله "أجمد لعيبة فى مصر، صباحكم خير ورزق وستروحب ورضا وسعادة، اللعبة 2، ليفيل".





تدور أحداث المسلسل في أجواء من الكوميديا لتنافس الصديقان " وسيم " و " مازو " في اللعب والمسابقات و المسلسل بطوله شيكو وهشام ماجد وميرنا وجميل ومي كساب ورانيا يوسف وأوتاكا، الإشراف علي الكتابه فادي أبو السعود و إخراج معتز التوني