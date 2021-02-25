سنغافورة تتلقي الدفعة الأولى من لقاح كورونا قبل الموافقة عليه

قالت وزارة الصحة، إن سنغافورة تلقت الدفعة الأولى من لقاح COVID-19 الذي تصنعه شركة Sinovac Biotech الصينية يوم الثلاثاء، على الرغم من أن اللقاحات لا تزال تنتظر الموافقة على استخدامها في المدينة.





وقالت الوزارة في بيان في وقت متأخر يوم الأربعاء إن شركة سينوفاك بدأت في تقديم البيانات الأولية، لكن هيئة العلوم الصحية تنتظر حاليًا جميع المعلومات اللازمة لإجراء تقييم شامل.





سنغافورة هي الدولة الغنية الوحيدة التي تفكر في استخدام لقاح Sinovac، والذي وجدت الدراسات أن معدل فعاليته يتراوح من حوالي 50٪ إلى 90٪. كانت الدولة المدينة تطرح برنامج التطعيم ضد COVID-19 على مدار الشهرين الماضيين. تمت الموافقة على لقطات من شركة Pfizer-BioNTech وModerna.وسبق للحكومة أن رفضت إعطاء تفاصيل محددة بشأن الصفقات التي أبرمت مع شركات تصنيع اللقاحات.





كدولة جزرية تعتمد بشكل كبير على السفر والتجارة، تحرص حكومة سنغافورة على تعزيز اقتصادها بمساعدة اللقاح. تهدف سنغافورة إلى تطعيم جميع سكانها البالغ عددهم ما يقرب من ستة ملايين شخص بحلول نهاية عام 2021. وقد أبلغت سنغافورة عن عدد قليل جدًا من حالات الإصابة بفيروس كورونا المحلي خلال الأشهر القليلة الماضية.



