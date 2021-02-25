Advertisements

سنغافورة تتلقي الدفعة الأولى من لقاح كورونا قبل الموافقة عليه

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:35 م
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
قالت وزارة الصحة، إن سنغافورة تلقت الدفعة الأولى من لقاح COVID-19 الذي تصنعه شركة Sinovac Biotech الصينية يوم الثلاثاء، على الرغم من أن اللقاحات لا تزال تنتظر الموافقة على استخدامها في المدينة.

وقالت الوزارة في بيان في وقت متأخر يوم الأربعاء إن شركة سينوفاك بدأت في تقديم البيانات الأولية، لكن هيئة العلوم الصحية تنتظر حاليًا جميع المعلومات اللازمة لإجراء تقييم شامل.

سنغافورة هي الدولة الغنية الوحيدة التي تفكر في استخدام لقاح Sinovac، والذي وجدت الدراسات أن معدل فعاليته يتراوح من حوالي 50٪ إلى 90٪. كانت الدولة المدينة تطرح برنامج التطعيم ضد COVID-19 على مدار الشهرين الماضيين. تمت الموافقة على لقطات من شركة Pfizer-BioNTech وModerna.وسبق للحكومة أن رفضت إعطاء تفاصيل محددة بشأن الصفقات التي أبرمت مع شركات تصنيع اللقاحات.

كدولة جزرية تعتمد بشكل كبير على السفر والتجارة، تحرص حكومة سنغافورة على تعزيز اقتصادها بمساعدة اللقاح. تهدف سنغافورة إلى تطعيم جميع سكانها البالغ عددهم ما يقرب من ستة ملايين شخص بحلول نهاية عام 2021. وقد أبلغت سنغافورة عن عدد قليل جدًا من حالات الإصابة بفيروس كورونا المحلي خلال الأشهر القليلة الماضية.

منذ بداية تفشي المرض، تم تسجيل ما يقرب من 60 ألف إصابة، معظمها حدث في مهاجع مزدحمة للعمال الأجانب. وتوفي 29 شخصًا فقط بسبب المرض في سنغافورة، وفقًا لوزارة الصحة. يذكر ان الصين والبرازيل وإندونيسيا وتايلاند من بين الدول التي وافقت على لقاح سينوفاك.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا سنغافورة اللقاح

أخبار تهمك

تشكيل الأهلي المتوقع ضد طلائع الجيش في الدوري المصري

منذ ساعتين

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

الشناوي وعبدالحفيظ مهددان بالإيقاف في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ يوم

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. وفاة رجل الأعمال " حسين صبور"

منذ حوالي 3 ساعات

فرمان ناري من موسيماني في الأهلي قبل مواجهة الطلائع

منذ ساعة الا ربع

عاجل... الإسكان: إنجاز 95% من تطوير منطقة عين الصيرة وتحويلها إلى مزار سياحي

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ حوالي 16 ساعة

باتشيكو يفاجئ "جنش" بقرار جديد في الزمالك

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

منذ حوالي 21 ساعة

كورتوا يقر باعتراف مثير بعد فوز ريال مدريد على أتالانتا

منذ أقل من ساعتين

مدرب أتالانتا يفتح النار على الجميع بعد الخسارة من ريال مدريد

منذ ساعتين و 53 دقيقة

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

عاجل.. إصابة رئيس أوكرانيا بفيروس كورونا

بشائر سارة بشأن لقاح فايزر وبيونتك ضد كورونا.. اعرفها

"فايزر": لسنا متأكدين ما إذا كان لقاحنا يمنع انتقال الفيروس

أول دولة آسيوية توافق على لقاح "موديرنا" المضادر لكورونا

الصين توافق على طرح لقاح "سينوفاك" للإستخدام الجماهيري

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:02 م

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

01:31 م

كورتوا يقر باعتراف مثير بعد فوز ريال مدريد على أتالانتا

11:27 ص

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

09:02 م

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

07:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»