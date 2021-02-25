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خطوات وطريقة التسجيل في تطبيق Clubhouse
الخميس 25/فبراير/2021 - 12:24 م
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يعتبر تطبيق Clubhouse مخصص للدردشة الصوتية الجماعية، وعند دخولك التطبيق يمكنك الانضمام إلى أي "غرفة" من الغرف الموجودة لتشارك من فيها الحديث، كما يمكنك أيضا إنشاء غرفة مع أصدقائك للحديث معا.
والشخص الذي يقوم بإنشاء الغرفة يتحكم في الأخرين منحيث دعوة أحد الحضور وإضافة أيا من الحاضرين مسئول، كما أن مسئول الغرفة تظهر له نجمة خضراء اللون.
وعن خطوات التسجيل في تطبيق Clubhouse تعرف على التالي أولا:
- الطريقة الوحيدة للتسجيل في التطبيق هي أن تتلقى دعوة من شخص لديه حساب في Clubhouse.
- وفي حالة تلقيك الدعوة وقمت بالتسجيل فيه، فسيمنحك التطبيق عدد معين من الدعوات لتوزيعها على من تريد، ويمكنه أن يمنحك دعوات أخرى إضافية من وقت لآخر.
- ولو كنت من مستخدمي (الأندرويد) فلن تجد التطبيق في متجر التطبيقات، وذلك لأن تطبيق Clubhouse متاح فقط لمستخدمي نظام (IOS)، أي الآيفون والآيباد فقط، ولكن صرح الرئيس التنفيذي ديفيدسون بأن التطبيق سيكون متاحاً لمستخدمي الأندرويد في وقت قريب.
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