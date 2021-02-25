خطوات وطريقة التسجيل في تطبيق Clubhouse

يعتبر تطبيق Clubhouse مخصص للدردشة الصوتية الجماعية، وعند دخولك التطبيق يمكنك الانضمام إلى أي "غرفة" من الغرف الموجودة لتشارك من فيها الحديث، كما يمكنك أيضا إنشاء غرفة مع أصدقائك للحديث معا.





والشخص الذي يقوم بإنشاء الغرفة يتحكم في الأخرين منحيث دعوة أحد الحضور وإضافة أيا من الحاضرين مسئول، كما أن مسئول الغرفة تظهر له نجمة خضراء اللون.



