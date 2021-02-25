Advertisements

جهود الأمن الاقتصادي.. ضبط 3022 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:36 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
اضطلعت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تنسيقًا مع الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، حيث

ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 3022 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 13759 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد،فيما نجحت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجارى المائية) في ضبط (370) قضية متنوعة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عن ضبط (46) قضية (مصنفات سمعية وسمعية بصرية - مطبوعات)، ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1274) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر).


وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط (192) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (6) قضايا.

أخبار تهمك

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ حوالي 16 ساعة

باتشيكو يفاجئ "جنش" بقرار جديد في الزمالك

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

منذ حوالي 21 ساعة

فرمان ناري من موسيماني في الأهلي قبل مواجهة الطلائع

منذ أقل من ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مدرب أتالانتا يفتح النار على الجميع بعد الخسارة من ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

الشناوي وعبدالحفيظ مهددان بالإيقاف في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ يوم

تشكيل الأهلي المتوقع ضد طلائع الجيش في الدوري المصري

منذ ساعتين

عاجل.. وفاة رجل الأعمال " حسين صبور"

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ يوم

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 21 ساعة

كورتوا يقر باعتراف مثير بعد فوز ريال مدريد على أتالانتا

منذ أقل من ساعتين

عاجل... الإسكان: إنجاز 95% من تطوير منطقة عين الصيرة وتحويلها إلى مزار سياحي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:02 م

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

01:31 م

كورتوا يقر باعتراف مثير بعد فوز ريال مدريد على أتالانتا

11:27 ص

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

09:02 م

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

07:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»