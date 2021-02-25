رسالة نجم الزمالك المثيرة تشعل أزمة جديدة

كلف اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الزمالك، أشرف قاسم، المشرف على فريق الكرة، وعبدالحليم على مدير الكرة، بضرورة معرفة ملابسات الصورة التي نشرها محمد عواد على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

استوري عواد تغضب مسؤولي الزمالك

ونشر محمد عواد حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، ستورى إنستجرام، حيث ظهر خلالها موجها قدمه نحو مجسم يحمل قميصه، وذلك بعد غيابه عن المشاركة أساسيًا في مباريات الفارس الأبيض.

من جانبه قرر اللواء عماد عبد العزيز متابعة الأمر عن طريق أشرف قاسم لمعرفة ملابسات الموضوع قبل اتخاذ إجراء مع محمد عواد، بسبب ما أثارته الصورة من غضب عارم لجماهير الزمالك.

وفي سياق آخر، تعادل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك سلبيا أمام مضيفه تونجيث السنغالي، ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.