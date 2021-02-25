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لتفريغ هاتفه المحمول.. تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"أحداث شارع السودان"

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:39 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة المتهم ياسر فتيان محمد فتيان والصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث شارع السودان" لجلسة 31 مارس لتفريغ الهاتف المحمول الخاص به.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وطارق محمود وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.  

كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهم سالف الذكر في القضية رقم 12033 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث شارع السودان" تهمة الانضمام لجماعة إرهابية وارتكابه جريمة القتل العمد

وقضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بتأييد السجن المؤبد لمتهمين، والحبس 10 سنوات لحدث، وذلك في إعادة المتهمين في أحداث ذكرى ثورة 25 يناير 2015، بالقضية رقم 12033 لسنة 2015 والمقيدة برقم 2556 كلي شمال الجيزة لسنة 2015 والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث شارع السودان".

وكانت المحكمة قد عاقبت المتهم و20 آخرين بأحكام متفاوتة، وذكر أمر إحالتهم انضمامهم لجماعة الإخوان واشتراكهم مع مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص لتهديد السلم العام في خطر وارتكاب جرائم القتل وتخريب أملاك المدنيين والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم، وتعطيل حركة المرور والمواصلات، فضلا عن اتهامهم بالتظاهر دون الحصول على ترخيص وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وأقنعة لإخفاء ملامحهم وقت التظاهر.

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بوابة الفجر الفجر احداث شارع السودان

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