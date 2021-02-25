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نجم الأرجنتين نصح لاوتارو بعدم الانتقال إلى برشلونة

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تحدث الأرجنتيني هيرنان كريسبو، مهاجم إنتر ميلان وتشيلسي وميلان السابق، أنه نصح مواطنه لاوتارو مارتينيز، مهاجم النيراتزوري، بعدم الانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان لاوتارو مارتينيز قريب من الانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لولا جائحة كورونا التي أوقفت الصفقة.

وقال كريسبو، في تصريحات لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "أعرف لاوتارو منذ فترة طويلة، نصحته في الصيف برفض برشلونة وعدم مغادرة إنتر، وفي النهاية كنت على حق".

وتابع: "لاوتارو قاتل داخل منطقة الجزاء، تحركاته دائمًا ما تشكل إزعاجا للخصوم، ويلعب باستمرار على المرمى، كما يملك ارتقاءات مرتفعة مع المدافعين أصحاب الطول".

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