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غداً .. 5 مباريات نارية بمجموعة القاهرة في القسم الثاني

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:40 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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تنطلق غداً الجمعة في الثانية والنصف عصراً خمسة مباريات نارية بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني حيث سيقام مبارتان من الجولة الـ 14 و3 مباريات في افتتاح الجولة الـ 15 .

ويقدم الفجر الرياضي مباريات الجمعة :

1- بتروجت مع بورتو

يشهد ستاد بتروسبورت لقاء ديربي قوي ومرتقب يجمع فريق بتروجيت صاحب المركز العاشر بقيادة ياسر رجب برصيد 16 نقطة مع نظيرة فريق بورتو السويس صاحب المركز الرابع بقيادة أشرف توفيق برصيد 23 نقطة.

2- المريخ مع القناة

يشهد ملعب نادي المريخ مواجهه ناريه بين فريق المريخ صاحب المركز السابع بقيادة أحمد عبد العزيز وفريق القناة صاحب المركز الثامن بقيادة محمد صلاح، ويدخل الفريقان اللقاء برصيد 18 نقطة.

3- سرس الليان مع الداخلية

يصطدم فريق سرس الليان  بقيادة أسامة ححاج الذي يحتل المركز التاسع برصيد 17 نقطة، بنظيرة فريق الداخلية صاحب الصدارة برصيد 25 نقطة في إفتتاح الجولة الخامسة عشر .

4- النصر مع زد اف سي

يلتقي فريق النصر صاحب المركز الرابع عشر بقيادة سيد عيد برصيد 13 نقطة مع فريق زد إف سي صاحب المركز الخامس بقيادة أسامة نبيه برصيد 20 نقطة.

5- الزرقا مع جمهورية شبين

يقام لقاء الزرقا مع جمهورية شبين بملعب أهلي فارسكور ويدخل فريق الزرقا اللقاء بالمركز الخامس عشر بقيادة طارق الصاوي برصيد 13 نقطة بينما يدخل الجمهورية اللقاء في المركز الثالث عشر بقيادة ياسر رضوان برصيد 15 نقطة.

ترتيب المجموعة الثانية

1- الداخلية 25 نقطة
2- الترسانة 23 نقطة
3- كوكاكولا 23 نقطة
4- بورتو 23 نقطة
5- زد اف سي 20 نقطة
6- منتخب السويس 19 نقطة
7- المريخ 18 نقطة
8- القناة 18 نقطة
9- سرس الليان 17 نقطة
10-بتروجيت 16 نقطة
11- السكة الحديد 16 نقطة
12- النجوم 15 نقطة
13- جمهورية شبين 15 نقطة
14- النصر 13 نقاط
15- الزرقا 13 نقطة
16- طنطا 8 نقاط

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