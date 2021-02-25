أستاذ علم انتشار أوبئة: لقاح كورونا يوفر حماية من عام إلى عامين

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن مدة الحماية التي يوفرها لقاح كورونا سيتم تحديدها بعد مرور عام على أول شخص حصل على اللقاح.





وأشار "عنان"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إلى أن العلماء يبحثون مدى توفر أجسام مضادة لدى الحاصلين على اللقاح كل فترة، معتبرا أنه على الأرجح استمرار الأجسام المضادة من عام لعامين ثم نحتاج لحصول على اللقاح مرة أخرى.



