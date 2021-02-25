الأحد.. بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بقنا

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بدءا من الأحد المقبل ٢٨ فبراير وتستمر حتى الأربعاء ٣ مارس وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.





وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو الحفاظ علي صحة المواطنين وتوفير كافة الخدمات الطبية لهم.





أوضح الداودي أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى ٥ سنوات والبالغ عددهم 579 الف و188 طفل وفقا لقواعد البيانات لدى مديرية الصحة لافتا الى انه سوف يشارك فى تنفيذ الحملة 1183 فريق مدرب منها الثابت والمتحرك منتشرة في جميع قرى ومدن المحافظة بهدف الوصول الى كافة الأطفال المستهدفين.



