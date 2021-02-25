Advertisements

نقيب الأشراف يهنيء الكويت قيادة وحكومة وشعبًا باليوم الوطني

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:43 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements

هنأ السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى التحرير لبلاده، التي توافق الـ25 من فبراير كل عام.

وقدم نقيب السادة الأشراف، التهنئة للأشقاء في دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا على تلك المناسبة العظيمة، التى يحتفل بها الأشقاء، سائلا الله عز وجل أن يديم الفرح على سائر أبناء الوطن العربي، مع التمنيات بمزيد من التقدم والرقي والإزدهار للدولة الشقيقة.

واستغل السيد محمود الشريف، هذه المناسبة لتقديم الشكر لقادة دولة الكويت على الدعم المتواصل بين مصر والكويت، والوقوف بجانب بعضهم البعض في كافة المواقف الدولية، من أجل الحفاظ على استقرار وهدوء المنطقة العربية، والحفاظ على الروابط بين البلدين في كافة مناحي الحياة.

وأشار نقيب السادة الأشراف، إلى قوة ومتانة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين على مدار التاريخ، مؤكدًا انها ضاربة في عمق التاريخ وكانت ولا تزعل قوية بفضل القيادة الحكيمة بين البلدين.

وأكد نقيب السادة الأشراف، أن الكويت تسير بخطى سريعة نحو النهضة والتنمية الشاملة لبناء الإنسان وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم، لتصبح دولة عصرية مزودة بالعلم والمعرفة، يتمتع سكانها بالمساواة في الحقوق والواجبات، وتشهد تقدمًا وتطورًا في جميع المجالات، بجانب تعاملها مع أشقائها في الوطن العربي بمنتهى الود والمحبة.

أخبار تهمك

مدرب أتالانتا يفتح النار على الجميع بعد الخسارة من ريال مدريد

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ يوم

الشناوي وعبدالحفيظ مهددان بالإيقاف في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل... الإسكان: إنجاز 95% من تطوير منطقة عين الصيرة وتحويلها إلى مزار سياحي

منذ حوالي 3 ساعات

فرمان ناري من موسيماني في الأهلي قبل مواجهة الطلائع

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. وفاة رجل الأعمال " حسين صبور"

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يفاجئ "جنش" بقرار جديد في الزمالك

منذ ساعتين و 35 دقيقة

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ يوم

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع ضد طلائع الجيش في الدوري المصري

منذ ساعتين

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ حوالي 16 ساعة

كورتوا يقر باعتراف مثير بعد فوز ريال مدريد على أتالانتا

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:02 م

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

01:31 م

كورتوا يقر باعتراف مثير بعد فوز ريال مدريد على أتالانتا

11:27 ص

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

09:02 م

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

07:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»