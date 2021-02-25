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بعد الدعوة لانعقاد انتخابات "الصحفيين".. إرشادات يجب أن تعرفها لورقة الاقتراع

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:48 م
انتخابات نقابة الصحفيين السابقة
انتخابات نقابة الصحفيين السابقة
ميسون أبو الحسن
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تنعقد انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، يوم الجمعة 5 مارس المقبل،  لاختيار النقيب ونصف أعضاء مجلس النقابة.

وحددت لائحة النقابة الداخلية، بعض الإرشادات التي يجب أن يتبعها الصحفي في ورقة الاقتراع، وذلك خلال الإدلاء بصوته في الانتخابات، وذلك ليضمن أن يكون صوته صحيحًا، والتي جاءت كالتالي:

إرشادات ورقة الاقتراع

1- ضرورة كتابة اسم المرشح ثلاثي تفاديًا لتشابه الأسماء.

2- أية إضافة أو إشارة في ورقة الانتخاب تبطلها.

3- اختيار مرشح واحد لمنصب النقيب.

4- اختيار 6 مرشحين فقط لعضوية مجلس النقابة.

5- اختيار الأعضاء غير مُقيد بعدد المرشحين فوق أو تحت السن.

وكان قد دعا مجلس نقابة الصحفيين، الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين، للاجتماع العادي للجمعية العمومية للنقابة، يوم 5 مارس المقبل، وذلك الساعة العاشرة صباحًا.

وقال المجلس في دعوته، إن ذلك يأتي إعمالًا لنص المادة 33 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970.

ويتضمن جدول الأعمال الآتي:

1- التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مايو 2019.

2- التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2020 حتى فبراير 2020.

3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 حتى فبراير 2021.

4- إجراء الانتخابات على منصب النقيب، والتجديد النصفي لـ6 من أعضاء المجلس، وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تُجرى الإعادة في اليوم الثاني، من الساعة 3 حتى 7 مساءً.

5- ما يُستجد من أعمال.

وأضاف المجلس في دعوته، أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية في الانعقاد الأول، بنسبة حضورة 50%+1، تتم الدعوة للجمعية العمومية يوم الجمعة 19 مارس، وذلك بنبسة حضور 25%+1.

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